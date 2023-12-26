Їм загрожує до 12 років тюрми.

Правоохоронці заявили, що нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Волині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації з місцевими жителями, а потім вимагали з них гроші за “мирне вирішення спірних питань”, – повідомили у СБУ.

Зокрема, співробітники спецслужби задокументували факт “вибивання” неіснуючого боргу у понад 120 тисяч гривень з пораненого воїна-гранатометника ЗСУ, який повернувся з передової для лікування та реабілітації.

Після відмови, учасники банди напали на військового і завдали йому тілесних ушкоджень, унаслідок чого він отримав черепно-мозкову травму та забій шийного відділу хребта. Вони погрожували йому фізичною розправою, якщо він не передумає.

Служба безпеки затримала трьох учасників злочинного угруповання під час отримання ними частини грошей від чоловіка.

За даними слідства, організатором банди виявився кримінальник, який відбуває покарання в одній із колоній на Волині за пограбування. До незаконної діяльності він дистанційно залучив трьох своїх спільників “на волі”, які раніше вже мали тюремні строки за розбій, крадіжки та вимагання.

Наразі всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за статтею про вимагання.

Затримані перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Раніше СБУ повідомила, що на Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші. Раніше цей депутат міськради Коростишева обіймав посаду віцемера міста. Йому загрожує до 7 років тюрми.