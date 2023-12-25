​15 років тюрми заочно отримали зрадники, які воювали проти України

Один із зрадників допомагав захоплювати будівлю СБУ в Маріуполі.

Заочні терміни ув’язнення отримали ще двоє зрадників, які воювали проти Сил оборони України.

Як повідомила СБУ, серед засуджених – командир розвідувального взводу рашистів, що брав участь у захопленні будівлі СБУ в Маріуполі.

Як виявилось, він є мешканцем Донеччини, і ще у 2014 році добровільно приєднався до терористів на сході України.

Там його призначили до складу "окремої мотострілецької бригади "Слав’янська" народної міліції днр", яка підпорядкована командуванню Південного військового округу країни-агресора.

За даними СБУ, ватажки терористів залучали його до активних бойових дій проти сил АТО.

Згодом зрадник очолив розвідувальний підрозділ ворожого з’єднання, а наприкінці лютого 2022 року брав участь у боях на східному фронті, зокрема у Маріуполі.

Ще одним засудженим є житель Донецької області, який у липні 2019 року записався до "окремої артилерійської бригади особливого призначення "Кальміус" 1-го армійського корпусу Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення бойовика "відряджали" на передову східного та південного фронтів, де він здійснював артобстріли позицій ЗСУ, також використовував протитанкове озброєння для стримування контрнаступальних операцій українських військ.

Обом злочинцям суд заочно призначив 15 років тюремного ув’язнення із конфіскацією майна.

Оскільки засуджені перебувають на тимчасово окупованій частині України, правоохоронці вживають заходів, щоб притягнути їх до відповідальності.