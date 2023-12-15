До 15 років засудили українця, який воював на боці окупаційних військ

В Україні на 15 років із повною конфіскацією майна засудили колаборанта, який у лютому 2022 року добровільно перейшов на бік ворога і вступив до так званої "народної міліції лнр".
"Чоловік отримав військову форму, зброю та був зарахований до стрілецького полку на посаду стрілка", – повідомили у прокуратурі.
Також обвинувачений забезпечував охорону місць перебування збройних сил Росії та військових підрозділів «лнр» в Луганській та Донецькій областях.
Чоловіка затримали в липні 2023 року у Бахмутському районі.
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