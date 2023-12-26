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Інформація про 108 загиблих військових - фейк, – Генштаб

У Генштабі попросили дотримуватись інформаційної гігієни.

Інформація про 108 загиблих військових - фейк, – Генштаб
Фото: Media Confidential

Генштаб ЗСУ спростував інформацію про загиблих військових однієї із бригад на Авдіївському напрямку напередодні Різдва.

"Інформація у соцмережах про наначебто 108 загиблих в одній із бригад нга Авдіївському напрямку напередодні Різдва - фейк", – повідомив Генштаб.

Також у відомстві додали, що варто дотримуватися інформаційної гігієни і перевіряти інформацію перед оприлюдненням.

Фото: Генштаб

Нещодавно у Facebook поширили інформацію про те, що начебто напередодні Різдва в одній із бригад на Авдіївському напрямку прийняли рішення "дати можливість захисникам і захисницям поїхати на 7 днів додому на різдвяні свята".

За словами автора посту, військові тягнули жереб, щоб поїхати у відпустку, сіли у автобуси і, "сто вісім не доїхали до родин на свята".

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