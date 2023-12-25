Військовослужбовці Збройних сил України вперше відзначають Різдво на Бахмутському напрямку 25 грудня 2023 року.
Фотографії зі святкування оприлюднив Роман Чоп.
Військові капелани вітають військовослужбовців, читають молитви та колядують разом.
Військові капелани вітають військовослужбовців, читають молитви та колядують разом.
Військовослужбовці Збройних сил України вперше відзначають Різдво на Бахмутському напрямку 25 грудня 2023 року.
Фотографії зі святкування оприлюднив Роман Чоп.
Військові капелани вітають військовослужбовців, читають молитви та колядують разом.