Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Уряд сьогодні мав би внести до Ради законопроєкт про мобілізацію, - Арахамія
Уряд сьогодні мав би внести до Ради законопроєкт про мобілізацію, - Арахамія
У Буданова підтвердили, що Путін хоче "закінчити війну", але на умовах Росії
У Буданова підтвердили, що Путін хоче "закінчити війну", але на умовах Росії
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
В Україні залишилось понад 8 тисяч церков Московського патріархату
В Україні залишилось понад 8 тисяч церков Московського патріархату
ППО України і чорні дні російських ПКС
ППО України і чорні дні російських ПКС
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські воїни відзначають Різдво на Донеччині

Військові капелани вітають військовослужбовців, читають молитви та колядують разом.

Українські воїни відзначають Різдво на Донеччині
Фото: Роман Чоп

Військовослужбовці Збройних сил України вперше відзначають Різдво на Бахмутському напрямку 25 грудня 2023 року. 

Фотографії зі святкування оприлюднив Роман Чоп.

Військові капелани вітають військовослужбовців, читають молитви та колядують разом.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies