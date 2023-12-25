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Росія різко зменшила атаки керованими авіабомбами на південь України, - Сили оборони

Натомість ворог почав активніше використовувати дрони, зокрема, навпроти Кінбурнської коси.

Росія різко зменшила атаки керованими авіабомбами на південь України, - Сили оборони
Авіабомба КАБ-500
Фото: ДСНС України

Через втрату літаків Росія різко зменшила атаки керованими авіабомбами на південь України.

Про це в етері телемарафону повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Перше, що полегшило життя Херсонської області і життя інших прифронтових територій - це критичне зменшення використання керованих авіабомб. Зокрема, в нашій зоні відповідальності після збиття літаків тактичної авіації ми не фіксували більше використання керованих авіабомб. Очевидно, що ворог вивчає, що ж з ним сталося і як це могло статися, чому і на якій відстані тепер вони можуть триматися і чи будуть доцільними в такому випадку пуски КАБ-ів", - сказав Гуменюк.

Натомість окупанти взялися використовувати інше озброєння для обстрілів.

"Те, що немає керованих авіабомб, ворог намагається "компенсувати" артилерійськими обстрілами, реактивним системами залпового вогню і посиленням використання дронів, зокрема, фіксуємо активізацією цієї діяльності навпроти Кінбурнської коси. Громади Миколаївщини - Куцурубська і Очаківська - вже на собі відчули, що там активізувалась робота ворожих дронів",- зазначила Гуменюк.

Про які втрати літаків ідеться

Що відомо про обстріли Херсонщини

  • Російська армія зробила незначні просування на лівому березі Дніпра на Херсонщині та почала використовувати хімічну зброю проти Сил оборони біля с. Кринки, повідомляли аналітики ISW.
  • Для обстрілів об’єктів цивільної інфраструктури Херсонщини Росія все частіше стала використовувати балістичні ракети.
  • 25 грудня рашисти зруйнували вже третю базу гуманітарної допомоги Червоного Хреста на Херсонщині.
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