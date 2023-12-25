Росія різко зменшила атаки керованими авіабомбами на південь України, - Сили оборони

Через втрату літаків Росія різко зменшила атаки керованими авіабомбами на південь України.
Про це в етері телемарафону повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
"Перше, що полегшило життя Херсонської області і життя інших прифронтових територій - це критичне зменшення використання керованих авіабомб. Зокрема, в нашій зоні відповідальності після збиття літаків тактичної авіації ми не фіксували більше використання керованих авіабомб. Очевидно, що ворог вивчає, що ж з ним сталося і як це могло статися, чому і на якій відстані тепер вони можуть триматися і чи будуть доцільними в такому випадку пуски КАБ-ів", - сказав Гуменюк.
Натомість окупанти взялися використовувати інше озброєння для обстрілів.
"Те, що немає керованих авіабомб, ворог намагається "компенсувати" артилерійськими обстрілами, реактивним системами залпового вогню і посиленням використання дронів, зокрема, фіксуємо активізацією цієї діяльності навпроти Кінбурнської коси. Громади Миколаївщини - Куцурубська і Очаківська - вже на собі відчули, що там активізувалась робота ворожих дронів",- зазначила Гуменюк.
Про які втрати літаків ідеться
- Минулого тижня Повітряні сили ЗСУ на південному напрямку знищили три російські Су-34.
- Згодом Генштаб підтвердив збиття п'ятого літака окупантів.
Що відомо про обстріли Херсонщини
- Російська армія зробила незначні просування на лівому березі Дніпра на Херсонщині та почала використовувати хімічну зброю проти Сил оборони біля с. Кринки, повідомляли аналітики ISW.
- Для обстрілів об’єктів цивільної інфраструктури Херсонщини Росія все частіше стала використовувати балістичні ракети.
- 25 грудня рашисти зруйнували вже третю базу гуманітарної допомоги Червоного Хреста на Херсонщині.