Росія втратила понад 1000 військових за добу, – Генштаб

Збройні сили також знищили один корабель та 22 танки

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО – 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети – 1618 (+1),

кораблі /катери – 23 (+1) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка – 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО – 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО – 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО – 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО – 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети – 1618 (+1),

кораблі /катери – 23 (+1) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО – 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО – 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО – 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

Росія втратила понад 1000 військових на фронті за добу.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб / persons,

танків – 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.