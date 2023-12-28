Синоптики зареєстрували в Києві черговий температурний рекорд

За кліматичною нормою така температура відповідає кінцю березня.

Столичні синоптики зафіксували у Києві ще один температурний рекорд.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

“26 грудня у столиці зафіксовано рекорд середньодобової температури повітря для цього дня, який склав +5,9°С”, - йдеться у повідомленні.

Ця температура на 0,1°С вище, ніж цього дня у 2015 році.

Уточнюється, що за кліматичною нормою така температура відповідає кінцю березня.