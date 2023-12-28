Зеленський вважає, що закон про мобілізацію треба обговорювати публічно, а не "в кулуарах"
Зеленський вважає, що закон про мобілізацію треба обговорювати публічно, а не "в кулуарах"
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Троє ексдепутатів втекли з України по системі "Шлях", – розслідування NGL.media
Троє ексдепутатів втекли з України по системі "Шлях", – розслідування NGL.media
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Синоптики зареєстрували в Києві черговий температурний рекорд

За кліматичною нормою така температура відповідає кінцю березня.

Синоптики зареєстрували в Києві черговий температурний рекорд
Фото: Борис Корпусенко

Столичні синоптики зафіксували у Києві ще один температурний рекорд.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. 

“26 грудня у столиці зафіксовано рекорд середньодобової температури повітря для цього дня, який склав +5,9°С”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Ця температура на 0,1°С вище, ніж цього дня у 2015 році. 

Уточнюється, що за кліматичною нормою така температура відповідає кінцю березня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies