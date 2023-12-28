Синоптики зареєстрували в Києві черговий температурний рекорд

Столичні синоптики зафіксували у Києві ще один температурний рекорд.
Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
“26 грудня у столиці зафіксовано рекорд середньодобової температури повітря для цього дня, який склав +5,9°С”, - йдеться у повідомленні.
Ця температура на 0,1°С вище, ніж цього дня у 2015 році.
Уточнюється, що за кліматичною нормою така температура відповідає кінцю березня.
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20 грудня в Києві зареєстрували черговий температурний рекорд. Максимальна температура повітря у Києві перевищила на 1,5℃ рекордне значення 1982 року для цього дня і становила +10,6°С.
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19 грудня в Києві зафіксували рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря.
- Середня температура повітря восени у Києві склала +11,4°С, що на 2,7°С вище за середні багаторічні значення.