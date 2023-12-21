В Києві другий день поспіль фіксують температурні рекорди

Вчора, 20 грудня, в Києві зареєстрували черговий температурний рекорд.
Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
“20 грудня максимальна температура повітря у Києві перевищила на 1,5℃ рекордне значення 1982 року для цього дня і становила +10,6°С”, - йдеться у повідомленні.
Поки що найтеплішим днем грудня у Києві залишається 15 число 2019 року, коли температура становила +15,2℃.
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19 грудня в Києві зафіксували рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря.
- Середня температура повітря восени у Києві склала +11,4°С, що на 2,7°С вище за середні багаторічні значення.