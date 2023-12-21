В Києві другий день поспіль фіксують температурні рекорди

Попереднє рекордне значення температури для цього дня фіксували у 1982 році.

Вчора, 20 грудня, в Києві зареєстрували черговий температурний рекорд.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

“20 грудня максимальна температура повітря у Києві перевищила на 1,5℃ рекордне значення 1982 року для цього дня і становила +10,6°С”, - йдеться у повідомленні.

Поки що найтеплішим днем грудня у Києві залишається 15 число 2019 року, коли температура становила +15,2℃.