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В Києві другий день поспіль фіксують температурні рекорди

Попереднє рекордне значення температури для цього дня фіксували у 1982 році. 

В Києві другий день поспіль фіксують температурні рекорди
Фото: Пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Вчора, 20 грудня, в Києві зареєстрували черговий температурний рекорд.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

“20 грудня максимальна температура повітря у Києві перевищила на 1,5℃ рекордне значення 1982 року для цього дня і становила +10,6°С”, - йдеться у повідомленні.

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Поки що найтеплішим днем грудня у Києві залишається 15 число 2019 року, коли температура становила +15,2℃.

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