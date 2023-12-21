Окупанти не зможуть вдруге захопити Херсон, — речниця ОК "Південь

Російська армія не має шансів повернутися у Херсон. Правий берег Херсонщини надійно укріплений. Крім того, окупанти не встигають змінювати позиції та укріпитися через активну роботу Сил оборони.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Фортифікація берегової лінії Херсона досить надійна, і вона постійно вдосконалюється. Зрозуміло, що ми хочемо максимально убезпечити і цивільне населення, і свої позиції від ворога, але можемо зазначити, що географічно правий берег вищий за лівий і намагань ворога проникнути на нього ми навіть не фіксуємо. Вони маневрують серед островів там, де можуть дозволити собі якісь розшуки і потрапляння на наші позиції, щоб проводити диверсійну розвідувальну діяльність. Але наближатися до правого берега і повернутися до Херсона в них шансів немає", — розповідає речниця.

Наталія Гуменюк додає, що окупанти просто не встигають закріпитися на позиціях або змінити їх, адже Сили оборони активно працюють по ворогу.