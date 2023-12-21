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Окупанти не зможуть вдруге захопити Херсон, — речниця ОК "Південь

Ворог не встигає укріплюватися на позиціях через активну роботу Сил оборони.

Окупанти не зможуть вдруге захопити Херсон, — речниця ОК "Південь
Фото: Інна Варениця

Російська армія не має шансів повернутися у Херсон. Правий берег Херсонщини надійно укріплений. Крім того, окупанти не встигають змінювати позиції та укріпитися через активну роботу Сил оборони.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Фортифікація берегової лінії Херсона досить надійна, і вона постійно вдосконалюється. Зрозуміло, що ми хочемо максимально убезпечити і цивільне населення, і свої позиції від ворога, але можемо зазначити, що географічно правий берег вищий за лівий і намагань ворога проникнути на нього ми навіть не фіксуємо. Вони маневрують серед островів там, де можуть дозволити собі якісь розшуки і потрапляння на наші позиції, щоб проводити диверсійну розвідувальну діяльність. Але наближатися до правого берега і повернутися до Херсона в них шансів немає", — розповідає речниця.

Наталія Гуменюк додає, що окупанти просто не встигають закріпитися на позиціях або змінити їх, адже Сили оборони активно працюють по ворогу. 

  • Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснив 11 безуспішних штурмових дій
  • 20 грудня вночі РФ вдарила по Херсону безпілотниками і обстрілювала область. Поранення дістали четверо дітей.
  • Російські війська намагаються відтіснити ЗСУ із захоплених плацдармів на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Для цього окупанти перекидають в тил українських військових десантні групи.
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