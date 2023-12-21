У окупованому Токмаку "сезон бавовни" продовжується, − Федоров

В тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області відбулися прильоти по мерії окупантів.
"Окупанти в мерії Токмака сьогодні отримали квитки в партер на перегляд бавовни", − повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров.
Він додав, що наслідки прильоту в тимчасово окупованому місті показали самі загарбники, не забувши уточнити, що "постраждала гражданская инфраструктура".
Як зазначив Федоров, "сезон бавовни на ТОТ продовжується, тож окупантам і колаборантам варто задуматися, де краще сидіти - в адміністрації поближче до прильотів чи подалі - у в'язниці."
Раніше, о 14.20, Федоров повідомляв про потужні вибухи у Токмаку.
"Сезон бавовни" для окупантів триває:
- 5 грудня безпілотники СБУ уразили в Криму низку важливих військових об’єктів ворога.
- 15 грудня Маріуполі пролунали два вибухи: уражені особовий склад та місце зберігання техніки.
- Також у Маріуполі 16 грудня партизани підірвали автомобіль з російським офіцером.