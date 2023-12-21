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У окупованому Токмаку "сезон бавовни" продовжується, − Федоров

Наслідки прильоту в тимчасово окупованому місті показали самі загарбники.

У окупованому Токмаку "сезон бавовни" продовжується, − Федоров
Фото: Іван Федоров

В тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області відбулися прильоти по мерії окупантів.

"Окупанти в мерії Токмака сьогодні отримали квитки в партер на перегляд бавовни", − повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров.

Він додав, що наслідки прильоту в тимчасово окупованому місті показали самі загарбники, не забувши уточнити, що "постраждала гражданская инфраструктура". 

Фото: Іван Федоров

Як зазначив Федоров, "сезон бавовни на ТОТ продовжується, тож окупантам і колаборантам варто задуматися, де краще сидіти - в адміністрації поближче до прильотів чи подалі - у в'язниці."

Раніше, о 14.20, Федоров повідомляв про потужні вибухи у Токмаку.

"Сезон бавовни" для окупантів триває:

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