Експрокурора Ільницького, який відгуляв гучне весілля у Львові, оголосили в розшук

Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук Ростислава Ільницького − 31-річного експрокурора, який у жовтні неподалік Львова відгуляв пишне весілля із колишньою працівницею ДБР.
Ільницький зник 1 грудня, зазначається на порталі МВС, пише Громадське.
За даними видання, Ільницького обвинувачують за ч. 1, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України − підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Суд надав дозвіл на його затримання.
Як повідомляється, йдеться про підробку документів для виїзду за кордон. Журналісти зазначили, що телефонували до Ільницького, аби дізнатися про які документи йдеться, проте його телефон був вимкнений.
Що відомо про скандальне весілля:
- У жовтні експрокурор Ростислав Ільницький та колишня ппрацівниця ДБР Роксолана Москва відсвяткували пишне весілля у відпочинковому комплексі поблизу Львова. Святкування тривало два дні, на нього запросили сотні гостей, зіркового ведучого Григорія Решетника, та деяких зірок, зокрема Олю Полякову, Олександра Пономарьова, Дзідзьо.
- Про святкування пишного весілля дізнались ЗМІ, а згодом – і вся Україна. Більшість українців вкрай негативно зреагували на подію: вони були обурені такому святкуванню у той час, коли триває повномасштабна війна з Росією.
- Після скандалу співробітники ТЦК намагались вручити повістку Ільницькому, однак не змогли знайти його за жодною з адрес.
- Згодом ДБР заявило, що не несе відповідальності за свою експрацівницю, яка відгуляла гучне весілля у Львові
- Радниця з комунікацій ДБР додала, що проведення коштовного весілля під час війни – це питання громадянського сумління.