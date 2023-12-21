Експрокурора Ільницького, який відгуляв гучне весілля у Львові, оголосили в розшук

Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук Ростислава Ільницького − 31-річного експрокурора, який у жовтні неподалік Львова відгуляв пишне весілля із колишньою працівницею ДБР.

Ільницький зник 1 грудня, зазначається на порталі МВС, пише Громадське.

За даними видання, Ільницького обвинувачують за ч. 1, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України − підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Суд надав дозвіл на його затримання.

Як повідомляється, йдеться про підробку документів для виїзду за кордон. Журналісти зазначили, що телефонували до Ільницького, аби дізнатися про які документи йдеться, проте його телефон був вимкнений.

Що відомо про скандальне весілля: