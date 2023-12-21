В окупованому Мелітополі росіяни затримали трьох неповнолітніх і звинуватили їх у "роботі на СБУ"

Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі затримали трьох неповнолітніх. Їх звинуватили у співпраці з СБУ.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"В тимчасово окупованому Мелітополі рашисти затримали трьох неповнолітніх. Дітей звинуватили у "роботі на СБУ". Пропагандисти розповсюджують "легенду": начебто хлопці організували декілька терактів. Передавали інформацію про переміщення ворожої техніки та базуванні військ. А ще начебто стежили за одним з колаборантів, аби закласти вибухівку у його під'їзді", — пише Федоров.

За легендою, ще два учасники "цієї групи" загинули під час вибуху саморобної вибухівки.

"Цинізм рашистів не знає меж. Не в змозі подолати спротив на тимчасово окупованих територіях, вони вже полонять дітей, які під тортурами швидше зізнаються у всьому, що скаже ворог. Маємо звільнити наших людей. Та не допустити знущання над нашими дітьми!", — додає мер Мелітополя.