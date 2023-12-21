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На Одещині судитимуть трьох правоохоронців, які "заробляли" на наркоділках

Поліцейські вистежували торгівців наркотиками і забирали у них гроші, не реєструючи кримінальні провадження.

На Одещині судитимуть трьох правоохоронців, які "заробляли" на наркоділках
Фото: ДБР

В Одеській області прикрили незаконну схему заробітку, яку  організували троє чинних та один колишній правоохоронець. До схеми також залучили керівника одного з одеських поштових відділень, який "зливав" інформацію про клієнтів, які можуть отримувати у відправленнях наркотики. Після отримання посилки отримувача на виході вже чекали правоохоронці.

"Погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності за зберігання та збут наркотичних речовин, "ділки в погонах" вимагали із затриманих гроші", − повідомили у ДБР.

"Розв'язання питання" коштувало до 10 тисяч доларів США.

Фото: ДБР

У деяких випадках жертвами фігурантів були люди, які отримували в посилках не наркотики, а звичайні електронні сигарети. Проте правоохоронці погрожували їм тим, що все одно зможуть притягнути їх до відповідальності за розповсюдження наркотиків.

Інколи правоохоронці вели людину з посилкою до її оселі, де проводили незаконний обшук та крім хабаря забирали знайдені гроші. Зокрема, крім "відкупних"  10 тисяч, вони викрали у чоловіка ще й майже 100 тисяч доларів США.

Фото: ДБР

Наразі слідством встановлено п’ять епізодів вимагання та крадіжки грошей.

Колишній правоохоронець, який брав участь у злочині, наразі оголошений у міжнародний розшук. 

Злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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