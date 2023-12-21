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США сигналізують про посилення обмеження цін на експорт російської нафти, − Bloomberg

Посадовці заявляють, що вони перейшли до другої фази режиму обмеження, яка буде більше зосереджена на "тиску щодо виконання санкцій".

США сигналізують про посилення обмеження цін на експорт російської нафти, − Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати посилять обмеження цін на експорт російської нафти. Про це пише Bloomberg з посиланням на високопосадовця Міністерства фінансів США.

З жовтня американці та їхні союзники запроваджують санкції проти компаній, які порушили ліміт на експорт російської нафти у 60 доларів за барель. Влітку ціни переважно перевищували цей поріг.

Тепер посадовці США кажуть, що вони перейшли до другої фази режиму обмеження, яка буде більше зосереджена на "тиску щодо виконання санкцій". Це буде включати акцент на дотриманні вимог з боку постачальників послуг у країнах “Групи семи”, які продовжують допомагати в транспортуванні російської нафти, гарантуючи, що ціна залишиться в межах ліміту.

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Ціни на сиру нафту падали до ударів хуситів по комерційних суднах у Червоному морі, внаслідок яких зараз понад 100 контейнеровозів прямують довгим маршрутом навколо Африки. Це призводить до додаткових витрат і затримок.

“Це попереднє падіння, а також відсутність реакції цін на нещодавні санкції, введені США, допомогли зміцнити впевненість адміністрації Байдена в тому, що вона може більш активно домагатися дотримання обмеження”, − заявив чиновник.

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