США сигналізують про посилення обмеження цін на експорт російської нафти, − Bloomberg

Сполучені Штати посилять обмеження цін на експорт російської нафти. Про це пише Bloomberg з посиланням на високопосадовця Міністерства фінансів США.
З жовтня американці та їхні союзники запроваджують санкції проти компаній, які порушили ліміт на експорт російської нафти у 60 доларів за барель. Влітку ціни переважно перевищували цей поріг.
Тепер посадовці США кажуть, що вони перейшли до другої фази режиму обмеження, яка буде більше зосереджена на "тиску щодо виконання санкцій". Це буде включати акцент на дотриманні вимог з боку постачальників послуг у країнах “Групи семи”, які продовжують допомагати в транспортуванні російської нафти, гарантуючи, що ціна залишиться в межах ліміту.
Ціни на сиру нафту падали до ударів хуситів по комерційних суднах у Червоному морі, внаслідок яких зараз понад 100 контейнеровозів прямують довгим маршрутом навколо Африки. Це призводить до додаткових витрат і затримок.
“Це попереднє падіння, а також відсутність реакції цін на нещодавні санкції, введені США, допомогли зміцнити впевненість адміністрації Байдена в тому, що вона може більш активно домагатися дотримання обмеження”, − заявив чиновник.
- Раніше Словаччина отримала дозвіл від Євросоюзу експортувати до Чехії сиру російську нафту.
- Парламент Болгарії ухвалив закон про заборону на експорт палива, виробленого з російської нафти, з 1 січня 2024 року. Крім того, з 1 березня "Лукойлу" заборонили переробляти російську нафту і відмінили податок на транзит російського газу на вимогу Угорщини.
- Стало відомо також, що Євросоюз посилить моніторинг про танкери, які перевалюють російську нафту з судна на судно. Окрім того, Єврорада заборонить продаж старих танкерів.
- У листопаді США застосували санкції проти компаній і танкерів, які перевозили російську нафту за ціною, що перевищує допустиму стелю.