СБУ наступного року планує посилити диверсійні операції в глибині території Росії, – Василь Малюк

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк розповів виданню Politico, що українські спецпризначенці мають на меті посилити розвідувальні операції та провести диверсійні удари в глибині Росії, щоб наблизити війну якомога ближче до Кремля.

“Ми не можемо розголошувати наші плани. Вони повинні залишатися шоком для ворога. Готуємо сюрпризи. Окупанти повинні розуміти, що сховатися не вийде. Ми всюди знайдемо ворога”, – зазначив у письмових відповідях на запитання генерал-майор Василь Малюк.

Ухиляючись від конкретики, Малюк дав деякі натяки. Цілі матеріально-технічного забезпечення та військові засоби на окупованій території України, схоже, залишаться в центрі уваги. А потім йдуть удари, які б’ють по ворогу через кордон.

“Ми завжди шукаємо нові рішення. Значить, “бавовна” горітиме далі”, – пожартував Малюк.

Видання зазначає, що оскільки бойові дії на сотнях кілометрів лінії фронту практично зупинилися протягом більшої частини цього року, операції СБУ не тільки підвищують моральний дух українців, але й завдають шкоди бойовим можливостям Росії.

“СБУ наносить прицільні точкові удари. Встромляємо ворогу голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує певну мету і дає свій результат. Все це в комплексі ускладнює можливості Російської Федерації для ведення війни і наближає нашу перемогу”, – сказав Малюк.

Однією з сфер уваги буде Крим і Чорне море, спираючись на операції цього року.

Проєктом СБУ є безпілотник Sea Baby. Безпілотник несе близько 850 кілограмів вибухівки та здатний працювати в штормових умовах, що ускладнює його виявлення.

“За допомогою цих маленьких хлопців ми поступово витісняємо Чорноморський флот Російської Федерації з Криму”, – сказав Малюк.

У липні його використовували для атаки на Керченський міст, який з’єднує окупований Крим із материковою Росією, а також для атаки на російські кораблі.

У жовтні 2022 року морські безпілотники СБУ атакували Севастопольську бухту, пошкодивши чотири російські військові кораблі. Цього року дрони вразили два ракетоносці, танкер, десантний корабель, а також пошкодили великий військовий буксир і новітній російський розвідувально-гідрографічний корабель.

Це змусило Москву перевести більшу частину флоту зі своєї бази в окупованому Севастополі в Криму, залишивши західну частину моря вільною від російських суден і дозволивши Україні відновити використання своїх портів для судноплавства.

Малюк додав, що Керченський міст після підриву вантажівки у 2022 році та цьогорічного удару все ще стоїть, але відкритий лише частково.

“Згідно з міжнародним правом і правилами війни, це законна ціль для нас. Українське законодавство також дозволяє нам атакувати цей об’єкт. І ми повинні знищити матеріально-технічне забезпечення нашого ворога”, – додав Малюк.

Малюк зазначив, що Київ ретельно розглядає свої цілі перед тим, як завдати удару — намагаючись дотримуватися правил війни, на відміну від Росії, яка обстрілювала ракетами, артилерією та безпілотниками як військові, так і цивільні цілі.

Більшість своїх операцій СБУ проводить на території України — на Донбасі, в Криму та Чорному морі.

“Це наша земля, і ми будемо використовувати всі можливі методи, щоб звільнити її від окупантів”, – сказав Малюк.

Коли справа доходить до планування чогось у Росії, СБУ каже, що зосереджується лише на цілях, які використовуються у військових цілях, як-от матеріально-технічні коридори для постачання зброї — наприклад, залізничний тунель у Сибіру, у якому відбулися два вибухи (СБУ не взяла на себе відповідальність), а також військові кораблі , військові бази та подібні цілі.

“Всі операції СБУ, про які ви чуєте, — це виключно наша робота і наша унікальна технічна розробка. Ці операції стали можливими, зокрема, тому, що ми розробляємо та впроваджуємо наші технічні рішення”, — сказав Малюк.

Він додав, що Росія повинна готуватися до удару.