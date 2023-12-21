Росіяни випустили по Нікополю більш ніж півдесятка снарядів

Учора ввечері російські окупанти випустили по Нікополю більш ніж півдесятка снарядів.

Про це повідомив голова Дніпроперовської ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда, лінія електропередачі і газогін.

Загиблих та постраждалих немає.

Лисак зазначив, що близько опівночі в області працювала ППО. Та після цього в усіх громадах було тихо.

Нагадаємо, що в середу російські окупанти атакували Нікопольський район 11-ма дронами-камікадзе та артилерією. Внаслідок атаки поранення отримали 21-річний та 22-річний хлопці. Крім цього зруйновані 11 житлових будинків, лінії електропередач, зупинка громадського транспорту.