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Росіяни випустили по Нікополю більш ніж півдесятка снарядів

Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередачі і газогін.

Росіяни випустили по Нікополю більш ніж півдесятка снарядів
Ілюстративне фото
Фото: Цензор.нет

Учора ввечері російські окупанти випустили по Нікополю більш ніж півдесятка снарядів.

Про це повідомив голова Дніпроперовської ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда, лінія електропередачі і газогін.

Загиблих та постраждалих немає.

Лисак зазначив, що близько опівночі в області працювала ППО. Та після цього в усіх громадах було тихо.

Нагадаємо, що в середу російські окупанти атакували Нікопольський район 11-ма дронами-камікадзе та артилерією. Внаслідок атаки поранення отримали 21-річний та 22-річний хлопці. Крім цього зруйновані 11 житлових будинків, лінії електропередач, зупинка громадського транспорту.

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