Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Зеленський – про конфлікт із Польщею через експорт зерна: "Я не тряпка якась"
Зеленський – про конфлікт із Польщею через експорт зерна: "Я не тряпка якась"
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Сі Цзіньпін попередив Байдена, що возз'єднає Тайвань із Китаєм
Сі Цзіньпін попередив Байдена, що возз'єднає Тайвань із Китаєм
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

У Київській області внаслідок атаки безпілотників горів склад на 1500 метрів

Жертв і поранених, за попередніми даними, немає. 

Унаслідок російської нічної атаки ударними безпілотниками є пошкодження в Київській області. Пошкоджено цивільне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа. 

Загорівся один зі складів. Станом на 1:07 пожежу на площі 1500 метрів повністю ліквідували, повідомили у Telegram Київської ОВА.

"Вибиті вікна та пошкоджені стіни 4-х поверхової будівлі та 2-х складських будівель, розташованих поряд. Пошкоджено 8 автомобілів. За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

Усі жителів закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. 

Фото: ДСНС у Telegram

Фото: ДСНС у Київській області

"Вночі в одному з районів області внаслідок влучання безпілотників в складську будівлю сталася руйнація конструкцій та виникла пожежа. Загорання ліквідовано на площі 1500 кв.м. Внаслідок ворожої атаки знищено складську будівлю, 2 легкових автомобілі та  позашляховик", – додали в ДСНС.

  • Уночі Сили ППО збили 34 із 35 ударних безпілотників. Ворог провів нічну атаку з чотирьох напрямків. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies