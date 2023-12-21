Унаслідок російської нічної атаки ударними безпілотниками є пошкодження в Київській області. Пошкоджено цивільне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа.
Загорівся один зі складів. Станом на 1:07 пожежу на площі 1500 метрів повністю ліквідували, повідомили у Telegram Київської ОВА.
"Вибиті вікна та пошкоджені стіни 4-х поверхової будівлі та 2-х складських будівель, розташованих поряд. Пошкоджено 8 автомобілів. За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.
Усі жителів закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
"Вночі в одному з районів області внаслідок влучання безпілотників в складську будівлю сталася руйнація конструкцій та виникла пожежа. Загорання ліквідовано на площі 1500 кв.м. Внаслідок ворожої атаки знищено складську будівлю, 2 легкових автомобілі та позашляховик", – додали в ДСНС.
- Уночі Сили ППО збили 34 із 35 ударних безпілотників. Ворог провів нічну атаку з чотирьох напрямків. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.