Жертв і поранених, за попередніми даними, немає.

Унаслідок російської нічної атаки ударними безпілотниками є пошкодження в Київській області. Пошкоджено цивільне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа.

Загорівся один зі складів. Станом на 1:07 пожежу на площі 1500 метрів повністю ліквідували, повідомили у Telegram Київської ОВА.

"Вибиті вікна та пошкоджені стіни 4-х поверхової будівлі та 2-х складських будівель, розташованих поряд. Пошкоджено 8 автомобілів. За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

Усі жителів закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Фото: ДСНС у Telegram

Фото: ДСНС у Київській області

"Вночі в одному з районів області внаслідок влучання безпілотників в складську будівлю сталася руйнація конструкцій та виникла пожежа. Загорання ліквідовано на площі 1500 кв.м. Внаслідок ворожої атаки знищено складську будівлю, 2 легкових автомобілі та позашляховик", – додали в ДСНС.