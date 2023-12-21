Це очевидний пріоритет держави і цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїнів.

Під час ранкової селекторної наради у Верховного головнокомандувача йшлось, зокрема, про дрони – те, що на складах, і те, що потрібно на передовій.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Логістика буде швидшою. Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою на всіх напрямках. Це очевидний пріоритет держави і цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїнів”, - наголосив президент.

Зеленський також розповів, що підготовлені зміни щодо доступу на фронт журналістів, оскільки інформації про фронт має бути більше.

Голова держави зазначив, що зараз йде активна робота над організацією наступної зустрічі у форматі радників щодо Формули миру.

Що таке FPV-безпілотники і чому вони важливі