Під час ранкової селекторної наради у Верховного головнокомандувача йшлось, зокрема, про дрони – те, що на складах, і те, що потрібно на передовій.
Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.
“Логістика буде швидшою. Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою на всіх напрямках. Це очевидний пріоритет держави і цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїнів”, - наголосив президент.
Зеленський також розповів, що підготовлені зміни щодо доступу на фронт журналістів, оскільки інформації про фронт має бути більше.
Голова держави зазначив, що зараз йде активна робота над організацією наступної зустрічі у форматі радників щодо Формули миру.
Що таке FPV-безпілотники і чому вони важливі
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FPV (First Person View) – тип безпілотного літального апарату, яким керують від першої особи. Пілот завдяки пульту та окулярам може швидко маневрувати та знаходити ціль противника. Такі апарати можна застосовувати для багатьох цілей: як ураження піхоти так і відбиття штурму і знешкодження важкої бронетехніки.
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FPV мають відносно невисоку ціну, орієнтовно в $600, а здатні виводити з ладу або навіть знищувати техніку ворога вартістю в мільйони.