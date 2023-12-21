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Працюємо над тим, щоб ефективність застосування дронів стала вищою на всіх напрямках, - Зеленський

 Це очевидний пріоритет держави і цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїнів.

Працюємо над тим, щоб ефективність застосування дронів стала вищою на всіх напрямках, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Під час ранкової селекторної наради у Верховного головнокомандувача йшлось, зокрема, про дрони – те, що на складах, і те, що потрібно на передовій. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Логістика буде швидшою. Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою на всіх напрямках. Це очевидний пріоритет держави і цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїнів”, - наголосив президент.

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Зеленський також розповів, що підготовлені зміни щодо доступу на фронт журналістів, оскільки інформації про фронт має бути більше. 

Голова держави зазначив, що зараз йде активна робота над організацією наступної зустрічі у форматі радників щодо Формули миру.

Що таке FPV-безпілотники і чому вони важливі

  • FPV (First Person View) – тип безпілотного літального апарату, яким керують від першої особи. Пілот завдяки пульту та окулярам може швидко маневрувати та знаходити ціль противника. Такі апарати можна застосовувати для багатьох цілей: як ураження піхоти так і відбиття штурму і знешкодження важкої бронетехніки. 

  • FPV мають відносно невисоку ціну, орієнтовно в $600, а здатні виводити з ладу або навіть знищувати техніку ворога вартістю в мільйони.

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