В Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом

Нові параметри мосту збільшать пропускну спроможність до 45 тис. автомобілів на добу.

Сьогодні, 20 грудня, в Києві для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями відкрили Дегтярівський шляхопровід.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Новий шляхопровід на 1м вищий, ніж попередній. Ширина споруди збільшилися з 28 м до 40 м. Довжина шляхопроводу - 36 м замість 33 м”, - написав мер, і додав, що шляхопровід капітально не оновлювали з 1963 року, він перебував в аварійному стані.

Зазначається, що нові параметри мосту збільшать пропускну спроможність до 45 тис. автомобілів на добу.

На шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, на ній повністю оновили рейки, посилили монолітні плити полотна.

Також відкрили рух заїздами та зʼїздами з нового шляхопроводу.

Наступної весни мають завершити весь комплекс робіт - влаштування верхнього шару асфальту та благоустрій території біля зʼїздів та заїздів. Тоді ж обіцяють влаштувати велодоріжки та тротуари.