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В Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом

Нові параметри мосту збільшать пропускну спроможність до 45 тис. автомобілів на добу.

В Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом
Фото: Віталій Кличко

Сьогодні, 20 грудня, в Києві для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями відкрили Дегтярівський шляхопровід.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Новий шляхопровід на 1м вищий, ніж попередній. Ширина споруди збільшилися з 28 м до 40 м. Довжина шляхопроводу - 36 м замість 33 м”, - написав мер, і додав, що шляхопровід капітально не оновлювали з 1963 року, він перебував в аварійному стані.

Зазначається, що нові параметри мосту збільшать пропускну спроможність до 45 тис. автомобілів на добу.

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На шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, на ній повністю оновили рейки, посилили монолітні плити полотна.

Також відкрили рух заїздами та зʼїздами з нового шляхопроводу.

Наступної весни мають завершити весь комплекс робіт - влаштування верхнього шару асфальту та благоустрій території біля зʼїздів та заїздів. Тоді ж обіцяють влаштувати велодоріжки та тротуари.

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