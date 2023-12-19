Поліцейські затримали чоловіка, який осквернив ханукію у центрі Києва

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом осквернення ханукії у центрі Києва.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва.

“Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, де чоловік на площі Майдан Незалежності осквернив тимчасово встановлений до відзначення іудейського свята “Ханука” монумент”, - розповіли в поліції.

Працівники поліції встановили та затримали порушника - мешканця Київщини 1988 року народження.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками Кримінального кодексу України.

Порушнику загрожує штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.