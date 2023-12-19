Росіяни спробували вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра, - Генштаб

Росіяни спробували вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснивши 8 спроб штурмових дій.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Проте ворог отримав гідну відсіч і з втратами відступив. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції, завдають вогневого ураження противнику і продовжують заходи із розширення плацдарму.
Протягом доби відбулось 69 бойових зіткнень. Ворог завдав ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 3 артилерійських засоби та 4 склади боєприпасів противника.
Ситуація на фронті станом на 18.00 19 грудня така:
- на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;
- на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Есмань, Уланове, Волфине, Степок Сумської області; Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Бударки Харківської області;
- на Куп’янському українські захисники відбили всі атаки окупантів в районі Синьківки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;
- на Лиманському Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;
- на Бахмутському Сили оборони відбили 10 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області;
- на Авдіївському наші бійці відбили 22 атаки росіян східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще сім атак в районах Первомайського та Невельського Донецької област. Артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області;
- на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 11 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Антонівка;
- на Шахтарському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області;
- на Запорізькому Сили оборони відбили 9 атак загарбників західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області, де противник, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївка, Кам'янське Запорізької області;
- на Херсонському артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Тягинка, Іванівка, Токарівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.