Росіяни спробували вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра, - Генштаб

На Авдіївському напрямку українські бійці відбили майже три десятки атак окупантів.

Росіяни спробували вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснивши 8 спроб штурмових дій.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Проте ворог отримав гідну відсіч і з втратами відступив. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції, завдають вогневого ураження противнику і продовжують заходи із розширення плацдарму.

Протягом доби відбулось 69 бойових зіткнень. Ворог завдав ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 3 артилерійських засоби та 4 склади боєприпасів противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 19 грудня така: