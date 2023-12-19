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​Із "Борисполя" від початку війни успішно вилетів уже четвертий літак

Повітряне судно української авіакомпанії Skyline Express попрямувало до аеропорту в Європі.

​Із "Борисполя" від початку війни успішно вилетів уже четвертий літак
Фото: скриншот відео

Зранку 19 грудня з "Борисполя" провели технічний перегін повітряного судна Boeing 777-300.

Про це повідомляє у фейсбуці пресслужба міжнародного аеропорту.

Повітряне судно української авіакомпанії Skyline Express попрямувало до аеропорту в Європі.

"Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час введення воєнного стану в Україні, і, слід зазначити, без пасажирів чи вантажу на борту. З моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року повітряні судна Skyline Express перебували на стоянці в аеропорту "Бориспіль", проходячи постійну технічну підтримку та обслуговування", - йдеться в повідомленні.

В аеропорті зазначили, що це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з "Борисполя" від початку війни". Аеропорт залишається "спрямованим на забезпечення операційної готовності та фінансової стійкості, зокрема щодо обслуговування інфраструктури та збереження сертифікації персоналу". Вильоти не лише сприяють тестуванню політики відновлення, але також є "стратегічним кроком для українських авіакомпаній, допомагаючи їм знижувати витрати та покращувати шанси виживання в ускладненому авіаційному середовищі". 

"Ця стратегічна ініціатива відкриває шлях до відновлення регулярних операцій, як тільки відповідна оцінка ризиків цього дозволить", - зазначила пресслужба "Борисполя".

Що відомо про можливе відкриття український аеропортів

  • Минулого місяця керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час виступу в Інституті Хадсона заявив, що до кінця війни в Україні можуть відкрити один із цивільних аеропортів. 
  • Згодом заступник глави ОПУ Андрій Сибіга повідомив, що "Бориспіль" став першим об’єктом, який закрили через початок війни, але водночас він буде першим об’єктом, який відкриють, щойно дозволить безпекова ситуація. 
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