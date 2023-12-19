Також на асфальті з'явились тріщини.

Правоохоронці провели огляд території над станцією метро “Деміївська” у межах кримінального провадження щодо підтоплення тунелів Київського метрополітену.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва проводиться дослідження обставин у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води в тунелі київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

17 та 19 грудня 2023 року правоохоронці із залученням експерта провели огляд місцевості над станцією метро «Деміївська».

Виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торгівельних павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку.

Зафіксовані результати огляду будуть скеровані до експертного закладу для врахування під час проведення будівельно-технічної експертизи, призначеної з метою встановлення технічного стану перегінного тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» та причин виникнення аварійної ситуації.

Підтоплення тунелів Київського метро