Правоохоронці провели огляд території над станцією метро “Деміївська” у межах кримінального провадження щодо підтоплення тунелів Київського метрополітену.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва проводиться дослідження обставин у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води в тунелі київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.
17 та 19 грудня 2023 року правоохоронці із залученням експерта провели огляд місцевості над станцією метро «Деміївська».
Виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торгівельних павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку.
Зафіксовані результати огляду будуть скеровані до експертного закладу для врахування під час проведення будівельно-технічної експертизи, призначеної з метою встановлення технічного стану перегінного тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» та причин виникнення аварійної ситуації.
Підтоплення тунелів Київського метро
- Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на близько 6 місяців. Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від "Теремків" до "Либідської".
- Через закриття шести станцій метро на Либідській у Києві змінили схему руху.
- Для розвантаження маршруту на Теремки Київ розглядає варіант з одностороннім рухом на Васильківській і Голосіївському проспекті
- Співробітники столичної поліції в метрополітені розпочали досудове розслідування у зв’язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену. А у "Київському метрополітені", "Метробуді" і структурних підрозділах КМДА пройшли обшуки.