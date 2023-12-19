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Підтоплення тунелів Київського метро: правоохоронці виявили просідання ґрунту над станцією метро “Деміївська”

Також на асфальті з'явились тріщини.

Підтоплення тунелів Київського метро: правоохоронці виявили просідання ґрунту над станцією метро “Деміївська”
Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці провели огляд території над станцією метро “Деміївська” у межах кримінального провадження щодо підтоплення тунелів Київського метрополітену.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва проводиться дослідження обставин у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води в тунелі київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

17 та 19 грудня 2023 року правоохоронці із залученням експерта провели огляд місцевості над станцією метро «Деміївська».

Виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торгівельних павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку.

Зафіксовані результати огляду будуть скеровані до експертного закладу для врахування під час проведення будівельно-технічної експертизи, призначеної з метою встановлення технічного стану перегінного тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» та причин виникнення аварійної ситуації.

 

Підтоплення тунелів Київського метро

  • Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на близько 6 місяців. Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від "Теремків" до "Либідської".
  • Через закриття шести станцій метро на Либідській у Києві змінили схему руху.
  • Для розвантаження маршруту на Теремки Київ розглядає варіант з одностороннім рухом на Васильківській і Голосіївському проспекті
  • Співробітники столичної поліції в метрополітені розпочали досудове розслідування у зв’язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену. А у "Київському метрополітені", "Метробуді" і структурних підрозділах КМДА пройшли обшуки.
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