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За тиждень в Києві виявили 89 порушників правил перебування в Україні, зокрема з РФ

Також серед порушників були виявлені громадяни Азербайджану і Туреччини.

За тиждень в Києві виявили 89 порушників правил перебування в Україні, зокрема з РФ
Фото: Пресслужба ДМСУ

Співробітники Державної міграційної служби України (ДМСУ) виявили за тиждень у столиці 89 порушників правил перебування на території України.

Про це повідомила пресслужба ДМСУ

“Із них 29 – нелегальні мігранти, щодо яких прийнято 25 рішень про примусове повернення з України і 4 рішення – про видворення з території нашої держави”, - додали в ДМСУ.

Також в пресслужбі зазначили, що серед порушників були виявлені громадяни Росії, Азербайджану і Туреччини.

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В міграційній службі уточнили, що практичний етап операції “Мігрант” триватиме в Україні до 22 грудня. 

Відповідно, ДМСУ спільно з СБУ та підрозділами Нацполіції планують подальші перевірки ринків, будівельних майданчиків і розважальних закладів з метою виявлення нелегальних мігрантів.

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