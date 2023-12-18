За тиждень в Києві виявили 89 порушників правил перебування в Україні, зокрема з РФ

Співробітники Державної міграційної служби України (ДМСУ) виявили за тиждень у столиці 89 порушників правил перебування на території України.
Про це повідомила пресслужба ДМСУ.
“Із них 29 – нелегальні мігранти, щодо яких прийнято 25 рішень про примусове повернення з України і 4 рішення – про видворення з території нашої держави”, - додали в ДМСУ.
Також в пресслужбі зазначили, що серед порушників були виявлені громадяни Росії, Азербайджану і Туреччини.
В міграційній службі уточнили, що практичний етап операції “Мігрант” триватиме в Україні до 22 грудня.
Відповідно, ДМСУ спільно з СБУ та підрозділами Нацполіції планують подальші перевірки ринків, будівельних майданчиків і розважальних закладів з метою виявлення нелегальних мігрантів.
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