Чеська компанія RegioJet запустить потяг за маршрутом Прага-Чоп

Чеська компанія RegioJet готова до запуску поїздів за маршрутом Прага-Чоп-Прага. Компанія пішла на умови "Укрзалізниці". Про це повідомили у RegioJet, пише "Інтерфакс-Україна".

"Компанія RegioJet повністю готова до початку курсування поїздів за маршрутом Прага-Чоп-Прага. Зараз ми очікуємо укладення договору з боку "Укрзалізниці". Усі істотні умови прийняті", – ідеться у тексті заяви.

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко раніше висловлював сподівання, що новий маршрут Праг-Чоп вдасться запустити до кінця цього року.

За словами Лященка в переговорах із компанією виникли складнощі. Зокрема, за словами глави "Укрзалізниці", чеська компанія хоче дещо кращі умови комерційні. Він також уточнив, що дедлайн завершення переговорів із компанією до кінця року.