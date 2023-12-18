"Щоб компенсувати брак снарядів, Україна нарощує виробництво БПЛА", – заступник міністра оборони

На другому році російсько-української війни Україні на фронті бракне артилерійських боєприпасів. Щоб компенсувати брак снарядів, держава нарощує виробництво дронів-камікадзе.
"Щодо боєприпасів до артилерії, то це питання буде виникати і далі. Тому в Україні ухвалили рішення вирішувати ці питання шляхом створення потужного виробництва БПЛА", – зазначив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, передає ВВС.
Також, як повідомив Гаврилюк, нарощується власне виробництво боєприпасів "практично всіх номенклатур колишнього СРСР".
Проте більшість західних систем, які Україна отримала від партнерів, використовують інший калібр – найпоширенішим є 155 мм. Тож разом із західними компаніями Україна планує виробляти такі снаряди на своїй території, у кількості, "щоб покрити різницю між тим, що потрібно, і кількістю снарядів, які можуть дати партнери".
В Києві сподіваються на розвиток власної оборонної промисловості через створення спільних із країнами Заходу виробництв на своїй території.
Гаврилюк каже, що саме про це йшлося в переговорах з американськими компаніями, коли він супроводжував президента Зеленського під час його грудневого візиту до США.
Також, як повідомив чиновник, у 2024 році разом з американськими партнерами в Україні сподіваються виготовити ракети для ЗРК С-300 і "Бук". Набої до цієї радянської зброї також закінчуються.
- У вересні сім країн ЄС замовили снаряди калібру 155 мм для України через механізм спільних закупівель
- У жовтні німецький концерн Rheinmetall та “Українська оборонна промисловість” утворили спільне підприємство, яке буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої партнерами Україні.
- Наприкінці листопада Міноборони анонсувало збільшення у декілька разів виробництва ракет, боєприпасів і озброєння в Україні. Головну увагу приділять виробництву засобів протиповітряної оборони.
- У грудні стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall запустить свій завод в Україні вже наступного року.