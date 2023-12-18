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"Щоб компенсувати брак снарядів, Україна нарощує виробництво БПЛА", – заступник міністра оборони

Також наступного року в Україні хочуть виготовити ракети для ЗРК С-300 і "Бук".

"Щоб компенсувати брак снарядів, Україна нарощує виробництво БПЛА", – заступник міністра оборони

На другому році російсько-української війни Україні на фронті бракне артилерійських боєприпасів.  Щоб компенсувати брак снарядів, держава нарощує виробництво дронів-камікадзе.

"Щодо боєприпасів до артилерії, то це питання буде виникати і далі. Тому в Україні ухвалили рішення вирішувати ці питання шляхом створення потужного виробництва БПЛА", – зазначив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, передає ВВС.

Також, як повідомив Гаврилюк, нарощується власне виробництво боєприпасів "практично всіх номенклатур колишнього СРСР".

Проте більшість західних систем, які Україна отримала від партнерів, використовують інший калібр – найпоширенішим є 155 мм. Тож разом із західними компаніями Україна планує виробляти такі снаряди на своїй території, у кількості, "щоб покрити різницю між тим, що потрібно, і кількістю снарядів, які можуть дати партнери".

В Києві сподіваються на розвиток власної оборонної промисловості через створення спільних із країнами Заходу виробництв на своїй території.

Гаврилюк каже, що саме про це йшлося в переговорах з американськими компаніями, коли він супроводжував президента Зеленського під час його грудневого візиту до США.

Також, як повідомив чиновник, у 2024 році разом з американськими партнерами в Україні сподіваються виготовити ракети для ЗРК С-300 і "Бук". Набої до цієї радянської зброї також закінчуються.

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