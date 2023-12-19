Україна отримає кілька нових систем Patriot для захисту взимку, – Зеленський

Міжнародні партнери нададуть Україні декілька нових систем протиповітряної оборони Patriot для захисту взимку. Про це президент Володимир Зеленський сказав на підсумковій пресконференції.
Він зазначив, що це є результатом його декількох закордонних візитів. Країни, які допоможуть з ППО, а також кількість систем, він не озвучив.
"Було таке у мене серйозне відрядження з моєю командою. Кілька, не буду казати кількість, нових систем Patriot будуть в Україні, захищати нас взимку. Обіцяв не говорити кількість допоки не будуть захищати", – сказав він.
- Американські системи протиповітряної оборони Patriot – єдина наявна в Україні зброя, що дозволяє збивати деякі типи російських ракет, зокрема балістичних.
- У червні президент говорив, що Україні потрібно 50 батарей Patriot.