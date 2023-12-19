У Мелітополі від вибуху постраждав поліцейський, який приїхав в Україну з РФ

У Мелітополі пролунав вибух біля школи, яку російські окупанти захопили однією з перших у місті.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, найбільше "налякався відомий поліцейський каратель, який живе неподалік і "прославився" жорсткістю до проукраїнських жителів".

Згодом стало відомо, що від вибуху постраждав поліцейський із Краснодара, який приїхав до Мелітополя, щоб працювати в окупаційній поліції.

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