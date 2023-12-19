У Мелітополі від вибуху постраждав поліцейський, який приїхав в Україну з РФ

У Мелітополі пролунав вибух біля школи, яку російські окупанти захопили однією з перших у місті.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, найбільше "налякався відомий поліцейський каратель, який живе неподалік і "прославився" жорсткістю до проукраїнських жителів".
Згодом стало відомо, що від вибуху постраждав поліцейський із Краснодара, який приїхав до Мелітополя, щоб працювати в окупаційній поліції.
Як українське підпілля ліквідовує загарбників в окупованому Мелітополі
- Цього місяця сили українського спротиву провели чергову акцію руху опору в місті, у результаті якої були знищені декілька окупантів та ворожа техніка.
- Раніше російські військові отруїлися їжею, яку замовили в одному з мелітопольських кафе. Частина окупантів після отруєння померла.
- Восени відбулася атака на штаб під час засідання окупантів – офіцерів ФСБ та Росгвардії, які перебували в приміщенні Нової Пошти
- Крім того, сили спротиву підірвали автомобіль окупантів-мародерів, які завантажували награбоване майно.