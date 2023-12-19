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У Мелітополі від вибуху постраждав поліцейський, який приїхав в Україну з РФ

Загарбник мав працювати в окупаційній поліції.

У Мелітополі від вибуху постраждав поліцейський, який приїхав в Україну з РФ
Фото: Пресслужба міськради Мелітополя

У Мелітополі пролунав вибух біля школи, яку російські окупанти захопили однією з перших у місті.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, найбільше "налякався відомий  поліцейський каратель, який живе неподалік і "прославився" жорсткістю до проукраїнських жителів".

Згодом стало відомо, що від вибуху постраждав поліцейський із Краснодара, який приїхав до Мелітополя, щоб працювати в окупаційній поліції.

Як українське підпілля ліквідовує загарбників в окупованому Мелітополі

  • Цього місяця сили українського спротиву провели чергову акцію руху опору в місті, у результаті якої були знищені декілька окупантів та ворожа техніка.
  • Раніше російські військові отруїлися їжею, яку замовили в одному з мелітопольських кафе. Частина окупантів після отруєння померла.
  • Восени відбулася атака на штаб під час засідання окупантів – офіцерів ФСБ та Росгвардії, які перебували в приміщенні Нової Пошти
  • Крім того, сили спротиву підірвали автомобіль окупантів-мародерів, які завантажували награбоване майно.
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