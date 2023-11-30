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Міноборони анонсувало збільшення у декілька разів виробництва ракет, боєприпасів і озброєння в Україні

Головну увагу приділять виробництву засобів протиповітряної оборони.

Міноборони анонсувало збільшення у декілька разів виробництва ракет, боєприпасів і озброєння в Україні
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони спільно з Міністратегпромом наступного року збільшать у декілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. 

Про це заявив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в етері телемарафону.

Головну увагу приділять виробництву засобів протиповітряної оборони - від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю більш ніж 100 кілометрів (на кшталт ЗРК "Корал").

"Крім того, в затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів, щоб наші Сили оборони могли гідно протистояти російській агресії", - сказав Гаврилюк.

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Нагадаємо, нещодавно Міноборони показало випробування FPV-дронів українського виробництва. Також відомство заявило, що закуповує майже весь обсяг засобів індивідуального захисту для військових в українських виробників.

Крім того, Міністерство прискорило постачання нових зразків зброї до війська. Тепер нову зброю випробовуватимуть безпосередньо на полі бою.

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