Міноборони анонсувало збільшення у декілька разів виробництва ракет, боєприпасів і озброєння в Україні

Міністерство оборони спільно з Міністратегпромом наступного року збільшать у декілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки.

Про це заявив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в етері телемарафону.

Головну увагу приділять виробництву засобів протиповітряної оборони - від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю більш ніж 100 кілометрів (на кшталт ЗРК "Корал").

"Крім того, в затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів, щоб наші Сили оборони могли гідно протистояти російській агресії", - сказав Гаврилюк.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони показало випробування FPV-дронів українського виробництва. Також відомство заявило, що закуповує майже весь обсяг засобів індивідуального захисту для військових в українських виробників.

Крім того, Міністерство прискорило постачання нових зразків зброї до війська. Тепер нову зброю випробовуватимуть безпосередньо на полі бою.