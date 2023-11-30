ВАКС знову продовжив ексголові правління “Нафтогазу” Коболєву строк дії покладених обовʼязків

30 листопада колегія суддів ВАКС на підготовчому судовому засіданні продовжила строк дії обовʼязків, покладених на ексголову правління “Нафтогазу” Андрія Коболєва, у звʼязку із застосуванням застави.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

29 листопада прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт щодо Коболєва за обвинуваченням у зловживанні своїм службовим становищем.

Нагадаємо, минулого місяця Вищий антикорсуд уже продовжував Коболєву дію покладених обов'язків. А до цього суд зменшив розмір застави на 122 млн грн та зняв із підозрюваного електронний браслет.

Коболєву інкримінують те, що 2018 році він, зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд Наглядовою радою Нафтогазу питання про премії. Опісля він визначив собі розмір премії у розмірі 10 млн доларів. При цьому Коболєв начебто свідомо приховав від членів комітету з призначень та винагород і Наглядової ради компанії відомості про граничні розміри преміювання.

Слідство встановило, що протягом 2018 року ексголові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229 250 410 грн.