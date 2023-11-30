Ворог застосував артилерію, дрони-камікадзе і скидав боєприпаси з БпЛА.

Продовж дня 30 листопада російська армія здійснила майже десять атак на Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, окупанти обстрілювали район із артилерії, застосовували дронами-камікадзе і скидали боєприпаси з БпЛА.

Під удар потрапили Нікополь, Покровська сільська та Марганецька громади.

Пошкоджені дев'ять приватних будинків та один багатоквартирний. Також понівечені 3три господарські споруди й авто. Від атак пошкоджені лінії електропередач й газогони.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Нагадаємо, вночі 30 листопада сили ППО знищили 3 російських безпілотники над Нікопольським районом Дніпропетровської області. Днями Нікопольський район теж зазнав десяток атак з боку окупантів.