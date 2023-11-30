В окупованому Токмаку знищили штаб ворога разом із офіцерами

Російська техніка та патруль біля будівлі Херсонської ОДА, зараз там штаб окупантів. Квітень 2022 року

У тимчасово окупованому Токмаку знищили штаб окупантів разом із офіцерським складом росармії. Про це повідомив голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За словами міського голови ліквідація ворога у Токмаку відбувається впродовж 2 днів. Так, 28 листопада в окупантів було знищено цілий штаб. За словами Федорова, вибух стався у штабі під час наради окупантів.

"Щонайменше 14 загиблих, серед яких велика кількість офіцерів”, – зазначив Іван Федоров.

Також, Федоров уточнив, що окупанти продовжують прикриватися цивільною інфраструктурою. Штаб знаходився у приміщенні дитячого садочка.

Нагадаємо, на Херсонщині Сили оборони завдали удару по будівлі, де проходила нарада окупантів.Підпілля повідомляє про п'ятьох загиблих високопосадовців.