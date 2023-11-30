У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба
Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
​Африканські виклики для України
​Африканські виклики для України
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Перший зимовий дефіцит струму без масованих обстрілів. У чому причини?
Перший зимовий дефіцит струму без масованих обстрілів. У чому причини?
ГоловнаСуспільствоВійна

В окупованому Токмаку знищили штаб ворога разом із офіцерами

Щонайменше 14 поранених.

В окупованому Токмаку знищили штаб ворога разом із офіцерами
Російська техніка та патруль біля будівлі Херсонської ОДА, зараз там штаб окупантів. Квітень 2022 року
Фото: Вікторія Рощина/Радіо Свобода

У тимчасово окупованому Токмаку знищили штаб окупантів разом із офіцерським складом росармії. Про це повідомив голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону. 

За словами міського голови ліквідація ворога у Токмаку відбувається впродовж 2 днів. Так, 28 листопада в окупантів було знищено цілий штаб. За словами Федорова, вибух стався у штабі під час наради окупантів.

"Щонайменше 14 загиблих, серед яких велика кількість офіцерів”, – зазначив Іван Федоров.

Також, Федоров уточнив, що окупанти продовжують прикриватися цивільною інфраструктурою. Штаб знаходився у приміщенні дитячого садочка.

Нагадаємо, на Херсонщині Сили оборони завдали удару по будівлі, де проходила нарада окупантів.Підпілля повідомляє про п'ятьох загиблих високопосадовців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies