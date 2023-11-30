11 років тюрми отримала одеситка Юлія Вітязєва, що стала пропагандисткою на каналі Соловйова

За матеріалами СБУ 11 років тюрми з конфіскацією майна заочно отримала пропагандистка з каналу Соловйова Юлія Лозанова (псевдо - Вітязєва).

Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.

Уродженка Одеси у 2015 році переїхала з України до РФ, де розпочала публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі. А з початку повномасштабного вторгнення Росії вона постійно виступала за підтримку загарбників, про що заявляла у численних етерах на телеканалі "Соловйов Live". Також колаборантка стала «оглядачкою» окупаційного інформагентства News Front, яке створили у тимчасово окупованому Криму. Встановили, що Лозанова однією з перших почала виправдовувати окупантів у підриві Каховської ГЕС. Колаборантка регулярно використовує підконтрольні телеграм-канали для збору пожертв на потреби окупаційних угруповань, які воюють проти України. На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Лозанову винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).