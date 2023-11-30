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11 років тюрми отримала одеситка Юлія Вітязєва, що стала пропагандисткою на каналі Соловйова

Справжнє ім'я колаборантки - Юлія Лозанова.

11 років тюрми отримала одеситка Юлія Вітязєва, що стала пропагандисткою на каналі Соловйова
Юлія Лозанова (Вітязєва)

За матеріалами СБУ 11 років тюрми з конфіскацією майна заочно отримала пропагандистка з каналу Соловйова Юлія Лозанова (псевдо - Вітязєва).

Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.

Уродженка Одеси у 2015 році переїхала з України до РФ, де розпочала публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі. А з початку повномасштабного вторгнення Росії вона постійно виступала за підтримку загарбників, про що заявляла у численних етерах на телеканалі "Соловйов Live". Також колаборантка стала «оглядачкою» окупаційного інформагентства News Front, яке створили у тимчасово окупованому Криму. Встановили, що Лозанова однією з перших почала виправдовувати окупантів у підриві Каховської ГЕС. Колаборантка регулярно використовує підконтрольні телеграм-канали для збору пожертв на потреби окупаційних угруповань, які воюють проти України. На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Лозанову винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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 Нагадаємо, цього місяця в Україні російського пропагандиста Гаспаряна заочно засудили до 10 років тюрми. Крім того, Служба безпеки зібрала доказову базу і повідомила про підозру пропагандистові РФ Сергію Міхєєву, який закликав до повного знищення прикордонних міст в Україні.

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