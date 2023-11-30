Нові назви для Повітрофлотського проспекту і вул. Булгакова: у "Київ Цифровий" почалося опитування щодо перейменування

У додатку "Київ Цифровий" почалося нове опитування щодо перейменування вулиць з пов'язаних із СРСР та Росією назв. Воно триватиме до 8 грудня.

Киянам пропонують обрати нові назви для дев'яти топонімів, зокрема проспекту Повітрофлотського. Для нього є сім варіантів: проспект Повітряних Сил, Михайла Беркоса (художник-пейзажист), Джеральда Форда (38-ий президент США), Франкліна Рузвельта (32-ий президент США), Сергія Бібікова (археолог, доктор історичних наук) і Євросоюзу.

Це вже не перше голосування за перейменування Повітрофлотського. У лютому 2023 з ініціативою перейменувати його на проспект Євросоюзу виступив ексміністр закордонних справ Огризко. Однак кияни виступили проти цього і зареєстрували петицію, щоб взагалі не перейменовувати проспект. У травні в додатку "Київ Цифровий" провели голосування і переміг варіант "Повітрянофлотський". Але Київрада голосування за цю назву провалила. У результаті мер Віталій Кличко вніс до Київради проєкт рішення щодо перейменування на проспект ЄС.

У відповідь на це кияни створили петицію з закликом перейменувати на проспект Повітряних Сил.

Також зараз кияни можуть обрати нову назву для вулиці Булгакова: імені Шарля де Голля (французький генерал), Вахтанга Кікабідзе (грузинський артист), Люксембурзька (на честь герцогства, яке надає Україні допомогу), Фрідріха Шиллера (німецький поет, філософ і драматург), Віслави Шимборської (польська поетеса та перекладачка, лауреатка Нобелівської премії), Степана Чарнецького (український поет, перекладач і журналіст), Федора Піроцького (інженер, винахідник першого в світі електричного трамвая), Івана Карпенка-Карого (український письменник, драматург, актор), Юрія Дрогобича (науковець епохи Відродження, перший український академічно освічений учений), Марії Башкірцевої (художниця), Дмитра Донцова (літературний критик, філософ, політичний діяч, ідеолог українського націоналізму), Олекси Повстенка (архітектор, історик мистецтва, врятував Софію Київську від знищення радянськими військами перед відступом).

Для вулиці Огарьова пропонують імені Іванка Карпенка-Карого, Олександра Оксанченка (військовий льотчик, Герой України, ветеран АТО, загинув у повітряному бою над Києвом 25 лютого), Осипа Турянського (письменник і літературний критик, поліглот, учитель середніх шкіл), Володимира Орловського (живописець, один із засновників Київського художнього училища), Авіаконструктора Калініна (авіатор і авіаконструктор, військовий Повітряного флоту УНР), Вахтанга Кікабідзе, Михайла Матюшенка (військовий, пілот військової та цивільної авіації, загинув у небі над Чорним морем біля острова Зміїний), Червоної рути (на честь пісні).

Для Туполєва пропонують братів Тимошенків (науковці), Володимира Челомея (учений, конструктор ракетної і космічної техніки), Єлизавети Шахатуні (авіаконструкторка), Євгена Тимченка (академік, мовознавець, поліглот і перекладач), Академіка Бориса Патона, Короля Данила, Академіка Гонтаріва, Веселомайданівська (від історичної місцевості), Джона Толкіна (британський письменник), Бульби-Боровця (засновник УПА "Поліська Січ" та Української національної гвардії), Наталії Кобринської (письменниця), Мрії (на честь літака), Дмитра Донцова.

Для Червонозаводської пропонують ім'я Олексія Бездольного (волонтер і військовий, загинув у січні 2023 у битві під Бахмутом, рятуючи побратима), Анни Валентинович (польська політична діячка), Археолога Іванова, Архітектора Холостенка, Петра Яцика (меценат і філантроп, що зробив вагомий внесок у фінансування українознавства), Таллінська, Йосипа Тимченка (механік-винахідник, винайшов перший кіноапарат), Юрія Дрогобича, Дрогобицька, Миколи Ге (живописець), Віктора Домонтовича (письменник, один з основоположників українського інтелектуального роману).

Для провулку Яблочкова: Анастасії Заславської (волинська княгиня), Гліба Івакіна (науковець, фахівець із історії Русі, очолював дослідження під час відновлення Михайлівського Золотоверхого собору та інших храмів), Компанійський (на честь Компанійських полків Гетьманщини, Сердюцький (на честь воїнів найманих козацьких піхотних частин), Звягельський, Холмський.

Для Білгородської вулиці: Василя Овсієнка (громадський діяч, побратим Олекси Тихого, в'язень радянських таборів), Миколи Полоза (композитор), Наталії Кобринської, Руслани Писанки (акторка), Дмитра Граве (математик), Масандрівська, Дмитра Щепцова (підполковник МВС, учасник російсько-української війни), Павла Піонетка (старшина УНР), Галини Прозуменщикової (спортсменка, олімпійська чемпіонка з плавання), Миколи Полотая (поет), Володимира Плігінського (ентомолог), Тараса Бобанича (командир батальйону Добровольчого корпусу "Прваий сектор", Герой України, учасник війни).

Щодо вулиці Сурикова є лише один варіант – перейменувати на честь загиблого в авіакатастрофі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського чи ні.

Петра Запорожця можна змінити на Ісландську, Володимира Хавкіна (винахідник вакцин від холери і чуми), Чорних Запорожців (одна з найвизначніших частин УНР), Івана Полтавця-Остряниці (наказний отаман Вільного Козацтва), Шарля де Голля, Мстислава Великого (останній князь, який утримував єдність Київської держави), Тадея Костюшка (польський воєначальник), Вікторії Амеліної (українська письменниця, загинула внаслідок російського удару по піцерії в Краматорську), Ошитківська (стара назва цієї вулиці).

Знайти голосування можна в розділі "Електронна демократія".