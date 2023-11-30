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У Києві посадовця комунального підприємства підозрюють у вимаганні та одержанні хабаря за асфальтування дороги

Слідство стверджує, що за 500 тисяч грн комунальник обіцяв “вирішити питання” асфальтування під’їзної дороги до будинку в Солом’янському районі.

У Києві посадовця комунального підприємства підозрюють у вимаганні та одержанні хабаря за асфальтування дороги
Фото: Офіс Генпрокурора

У Києві посадовця комунального підприємства підозрюють у вимаганні та одержанні хабаря за асфальтування дороги. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, начальник з виробничих питань КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Солом’янського району» м. Києва, використовуючи службове становище, вимагав у громадянки України неправомірну вигоду.

За 500 тис грн він пообіцяв забезпечити проведення робіт з асфальтування під’їзної дороги до будинку в Солом’янському районі міста Києва працівниками комунального підприємства.

У ході слідства правоохоронці задокументували одержання посадовцем неправомірної вигоди у два етапи.

За виконання підготовчих робіт з асфальтування під’їзної дороги він одержав «аванс» у 2 тис доларів. А вже за тиждень отримав від громадянки решту обумовленої суми – 425 тис грн.

Під час контролю за вчиненням злочину посадовця затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За місцем роботи та проживання затриманого провели обшуки. Вилучили 2 тис доларів США, одержаних під час першої передачі неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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