Росіяни обстріляли з артилерії село на Херсонщині, загинула жінка

Сьогодні близько 11:30 армія окупантів обстріляла село Садове Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прркудін.

"Російська армія вбила жінку у селі Садове. Пів години тому ворог обстріляв населений пункт з артилерії. На жаль, травми, несумісні з життям отримала 59-річна жителька", – йдеться у повідомленні.

На момент атаки з боку російських окупаційних військ жінка перебувала на власному подвір'ї.

Нагадаємо, сьогодні після 9:00 окупанти обстріляли Корабельний район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Окупанти поцілили у житлові квартали. Пошкоджена автівка, посічені дерева, вибиті вікна у багатоповерхівках. Поранений 71-річний херсонець.