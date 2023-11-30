Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що на території держави-агресора Росії частішають збої в роботі залізниці.
Серйозні ускладнення логістики через затримку поїздів на території РФ спричинені виведенням з ладу залізничних релейних шаф.
Так, в останні дні листопада 2023 року на важливих ділянках російської залізниці у Московській області згоріли два об’єкти:
- релейна шафа поблизу населеного пункту Лазенкі Новопередєлкінского району;
- релейна шафа поблизу населеного пункту Артем’єво міського округу Домодєдово.
За даними ГУР, внаслідок спеціального заходу, реалізованого спільно з рухом опору, рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано.
Нагадаємо, сьогодні джерела LB.ua в правоохоронних органах повідомили, що вночі в Бурятії підірвали залізничний шлях між РФ і Китаєм. За спецоперацією стоїть СБУ. Росія використовує його в у тому числі й для військових поставок.