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У Московській області рух опору вивів з ладу дві релейні шафи на важливих ділянках російської залізниці, – ГУР

Внаслідок цього рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано.

У Московській області рух опору вивів з ладу дві релейні шафи на важливих ділянках російської залізниці, – ГУР
Фото: скриншот відео

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що на території держави-агресора Росії частішають збої в роботі залізниці.

Серйозні ускладнення логістики через затримку поїздів на території РФ спричинені виведенням з ладу залізничних релейних шаф.

Так, в останні дні листопада 2023 року на важливих ділянках російської залізниці у Московській області згоріли два об’єкти:

  • релейна шафа поблизу населеного пункту Лазенкі Новопередєлкінского району;
  • релейна шафа поблизу населеного пункту Артем’єво міського округу Домодєдово. 

За даними ГУР, внаслідок спеціального заходу, реалізованого спільно з рухом опору, рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано. 

Нагадаємо, сьогодні джерела LB.ua в правоохоронних органах повідомили, що вночі в Бурятії підірвали залізничний шлях між РФ і Китаєм. За спецоперацією стоїть СБУ. Росія використовує його в у тому числі й для військових поставок.

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