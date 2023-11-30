У Кривому Розі пролунав вибух: уламки збитої ракети пошкодили приватний будинок

Люди не постраждали.

Уранці 30 листопада у Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомив у Telegram начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Щодо вибуху під час повітряної тривоги. Відбулося падіння уламків ракети. Постраждалих немає. Попередньо пошкоджено фасад приватного будинку", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 28 листопада ворог обстріляв з артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області. Також росіяни спрямували ракету на Кривий Ріг. Наслідки влучання не повідомлялися.