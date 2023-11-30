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На Одещині є влучання ворожого безпілотника

Люди не постраждали.

На Одещині є влучання ворожого безпілотника
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Цаплієнка

Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

Пʼять «шахедів» знищили наші сили ППО.

“На жаль, не вдалось уникнути влучання: пошкоджено будівлю, що не використовувалася”, - написав Олег Кіпер. 

За його інформацією, пожежу оперативно ліквідували рятувальники, люди не постраждали.

Нагадаємо, росіяни атакували Україну 20 безпілотниками, сили ППО знищили 14 з них. ППО працювала у південних, східних та центральних областях.

Також уночі РФ вдарила 6 ракетами по Покровському району. Унаслідок нічних ударів по житлових будинках поранень зазнали щонайменше чотири дитини, зокрема малюк шести місяців. П'ятьох людей продовжують шукати під завалами. 

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