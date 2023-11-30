На Одещині є влучання ворожого безпілотника

Люди не постраждали.

Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пʼять «шахедів» знищили наші сили ППО.

“На жаль, не вдалось уникнути влучання: пошкоджено будівлю, що не використовувалася”, - написав Олег Кіпер.

За його інформацією, пожежу оперативно ліквідували рятувальники, люди не постраждали.

Нагадаємо, росіяни атакували Україну 20 безпілотниками, сили ППО знищили 14 з них. ППО працювала у південних, східних та центральних областях.

Також уночі РФ вдарила 6 ракетами по Покровському району. Унаслідок нічних ударів по житлових будинках поранень зазнали щонайменше чотири дитини, зокрема малюк шести місяців. П'ятьох людей продовжують шукати під завалами.