Що подарувати дитині на святого Миколая та Новий рік

Цікаво, що ж принесе малечі святий Миколай? Звісно, це залежить від того, наскільки слухняними були діточки. Ми певні, що цей дідусь дуже добрий та порадує цікавими подарунками усіх-усіх. І тих, хто не завжди приносив гарні оцінки, і навіть тих, хто не щодня застеляв ліжко. Адже свято має огорнути радістю кожного. І Миколай прийде до кожного. Та що ж він покладе під подушку? У нас є декілька здогадок. Тс-с-с-с, тільки нікому не кажіть, бо це сюрприз!

Ідеї подарунків на святого Миколая та Новий рік: список з корисними підказками для батьків… кхм… тобто ельфів.

1. Красиві подарункові набори:

o Дитячі ігрові набори Kite "Ліпи та розвивайся". На дитину чекають приголомшливі розвиваючі завдання та море позитивних емоцій.

o Подарункові набори Kite 499: складаються з ефектного блокноту та двох модних ручок.

2. Рюкзак чи модна сумочка (бананка, сумка-гаманець чи крос-боді). Сучасні текстильні аксесуари допоможуть зберігати все необхідне, виглядати стильнота відчувати себе вільними.

3. Дитяча скарбничка стане прекрасним помічником у накопиченні грошей для бажаної покупки. Скарбнички Kite вражають своєю красою та функціональністю.

4. Кольорові олівці в подарунковому пеналі. Олівці Kite вражають насиченими кольорами та легко заточуються. Металевий пенал додає естетичного задоволення та дбайливо зберігає олівці.

5. Дитячий термос, термокружка та ланчбокс. Вони стануть незамінним елементом комфортного та смачного обіду для вашої дитини.

6. Набір валізок для декору та організації. Неймовірний комплект для зберігання канцелярії, іграшок та інших дитячих предметів. Набір є корисним як для організації простору, так і як стильний елемент декору.

7. Скетчмаркери. Завдяки яскравим кольорам та швидкому висиханню, вони дозволяють дітям проявити свою творчу уяву. Вони мають два пишучих вузла: тонкий – для чіткого контуру та широкий – для заливки фону.

8. Підставки-органайзери. З таким органайзером навіть дитина зможе легко підтримувати порядок на своєму робочому столі. Приладдя завжди буде гарно впорядковане та легко доступне.

9. Щоденник-планер Kite – яскравий помічник у плануванні та чарівний простір для нотаток. Він має розкішне оздоблення з великою кількістю ілюстрацій, тверду обкладинку та продуманий внутрішній блок.

10. Дитячий гаманець: Відкриває дошкільнятам перші уроки самостійності та допомагає організувати кишенькові гроші. Подаруйте корисні предмети та щиру радість разом з Kite.