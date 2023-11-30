Учора ворог обстріляв 16 населених пунктів Харківщини

Протягом минулої доби, 29 листопада, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 16 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни обстріляли Ветеринарне, Вовчанськ, Гатище, Малу Вовчу Чугуївського району, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Берестове Куп’янського району.

Ворог завдав авіаударів по Синьківці, Петропавлівці, Куп'янську, Курилівці Куп’янського району. За добу постраждалих серед цивільного населення немає.

На Куп’янському напрямку противник провів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки, де Сили оборони України відбили 7 атак. Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,7 га території та знешкодили 57 вибухонебезпечний предмет.

Станом на 30.11.2023 із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 299 дітей з родинами, з них 2 дитини з батьками виїхали самостійно. Заходи примусової евакуації завершені.

Нагадаємо, за добу 28 листопада ворог з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області. Минулося без постраждалих.