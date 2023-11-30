13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба
Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба
Як євроінтеграційний законопроєкт про національні меншини загрожує українській мові
Як євроінтеграційний законопроєкт про національні меншини загрожує українській мові
Перший зимовий дефіцит струму без масованих обстрілів. У чому причини?
Перший зимовий дефіцит струму без масованих обстрілів. У чому причини?
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
​Африканські виклики для України
​Африканські виклики для України
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора ворог обстріляв 16 населених пунктів Харківщини

Із небезпечних громад області евакуювали 299 дітей.

Учора ворог обстріляв 16 населених пунктів Харківщини
Ілюстративне фото

Протягом минулої доби, 29 листопада, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 16 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни обстріляли Ветеринарне, Вовчанськ, Гатище, Малу Вовчу Чугуївського району, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Берестове Куп’янського району.

Ворог завдав авіаударів по Синьківці, Петропавлівці, Куп'янську, Курилівці Куп’янського району. За добу постраждалих серед цивільного населення немає.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

На Куп’янському напрямку противник провів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки, де Сили оборони України відбили 7 атак. Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,7 га території та знешкодили 57 вибухонебезпечний предмет.

Станом на 30.11.2023 із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 299 дітей з родинами, з них 2 дитини з батьками виїхали самостійно. Заходи примусової евакуації завершені.

Нагадаємо, за добу 28 листопада ворог з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області. Минулося без постраждалих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies