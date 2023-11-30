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Росіяни завдали 100 ударів по населених пунктах Запоріжжя

Минулося без постраждалих.

Росіяни завдали 100 ударів по населених пунктах Запоріжжя
Ілюстративне фото
Фото: Юрій Малашко

За середу 29 листопада ворог завдав 100 ударів по 16 містах та селах Запорізької області.

Про це повідомив у Facebook начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, росіяни здійснили 90 атак дронами по Новодарівці, Залізничному і Роботиному. Малу Токмачку обстріляли з безпілотників та РСЗВ.

90 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Новоданилівки, Новоандріївки, Білогір'я, Лугівського, Лобкового, П'ятихаток та інших прифронтових населених пунктів. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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Нагадаємо, за добу 28 листопада окупанти завдали 153 удари по 26 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю постраждала 25-річна жінка та 39-річний чоловік. У Степногірську поранення отримали чоловіки 38 та 58 років. Атака ворожого дрону-камікадзе забрала життя 67-річної жительки Степногірська.

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