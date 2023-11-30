Росіяни завдали 100 ударів по населених пунктах Запоріжжя

За середу 29 листопада ворог завдав 100 ударів по 16 містах та селах Запорізької області.

Про це повідомив у Facebook начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, росіяни здійснили 90 атак дронами по Новодарівці, Залізничному і Роботиному. Малу Токмачку обстріляли з безпілотників та РСЗВ.

90 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Новоданилівки, Новоандріївки, Білогір'я, Лугівського, Лобкового, П'ятихаток та інших прифронтових населених пунктів. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, за добу 28 листопада окупанти завдали 153 удари по 26 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю постраждала 25-річна жінка та 39-річний чоловік. У Степногірську поранення отримали чоловіки 38 та 58 років. Атака ворожого дрону-камікадзе забрала життя 67-річної жительки Степногірська.