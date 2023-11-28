Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу

Цієї ночі ворог обстріляв з артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова ДОР Микола Лукашук.

За його словами, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Також ворог спрямував ракету на Кривий Ріг. Наслідки уточнюються. В інших громадах області ніч пройшла без обстрілів.

Нагадаємо, вчора протягом дня росіяни 6 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Ворог бив по Нікополю та Марганецькій громаді. За день окупанти випустили близько 25 снарядів. У Нікополі була поранена 51-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу.