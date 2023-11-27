Головне за понеділок, 27 листопада: 26 відбитих атак на Бахмутському напрямку, наслідки негоди, повернення "Скіфського золота"

Президент Володимир Зеленський заслухав звіти щодо негоди, внаслідок якої були знеструмлені майже 1500 населених пунктів у 17 областях. Енергетики працюють над відновленням постачання.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні. Президент висловив вдячність усім, хто долучився до допомоги людям.

"На жаль, станом на зараз є загиблі. Найбільше – в Одеській області – п'ять людей", – сказав він.

Іще щонайменше 19 людей постраждали. Зеленський додав, що наразі епіцентр циклону переміщується в північні області.

"Особливо я хочу сьогодні відзначити увесь колектив ДСНС України, Національної гвардії та Національної поліції. Хто цілодобово надає допомогу. Зокрема, надзвичайників Одеського регіону. Цими днями максимально проявили себе капітан Сергій Лісін, начальник караулу 45-ї державної пожежно-рятувальної частини. Майстер-сержант Руслан Бугаєв, водій 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. Майстер-сержант Петро Каламан, водій-електрик рятувального відділення 20-ї пожежно-рятувальної частини. А також нацгвардійці: солдат Сергій Дімов, капітан Сергій Мельник та полковник Володимир Литвинюк", – повідомив президент.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 79 бойових зіткнень.

Ворог завдав 1 ракетного та 3 авіаційних ударів, здійснив 13 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 26 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та південіше Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 27 листопада – в нашій новині.

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова зустрілася 26 листопада з українськими парламентарями.

Про це йдеться в дописі Юрової у соцмережі Х.

Основна тема перемовин - вступ України до ЄС, яку обговорили з представниками всіх політичних груп ВР.

Юрова нагадала про пріоритетні вимоги Єврокомісії, які необхідно виконати до березня 2024 року:

боротьба з корупцією;

деолігархізація;

регулювання лоббізму;

захист прав меншин.

Віцепрезидентка Єврокомісії додала, що "якість і швидкість мають значення".

Після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці в Амстердамі, повернулися до України, йдеться на сайті Національного музею історії України.

Музей Алларда Пірсона передав їх до музею, де вони зберігатимуться до деокупації півострова.

З лютого по серпень 2014 року в Музеї Алларда Пірсона тривала виставка “Крим: золото й таємниці Чорного моря”. На ній демонструвалися предмети з колекцій Національного музею історії України та чотирьох музеїв Криму: Національного заповідника “Херсонес Таврійський” (Севастополь), Центрального музею Тавриди (Сімферополь), Бахчисарайського історико-культурного заповідника та Керченського історико-археологічного заповідника.

У лютому 2014 року росія почала окупацію Криму. Предмети з колекції Національного музею історії України повернулися до Києва після завершення виставки, але повертати цінності з кримських музеїв на територію, не підконтрольну українській владі, стало неможливим.

Проте музеї Криму, які де-факто контролює влада Росії, наполягали саме на цьому. У Нідерландах розпочався судовий процес.

У грудні 2016 року суд в Амстердамі постановив передати кримські скарби державі Україна відповідно до Закону про спадщину. Апеляційний суд Амстердама також вирішив задовольнити позов про передачу кримських артефактів державі Україна. Музеї Криму подали касаційну скаргу до Верховного Суду Нідерландів з проханням скасувати рішення Апеляційного суду. 9 червня 2023 року Верховний Суд Нідерландів відхилив її, а апеляційне рішення залишив без змін.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!