Внаслідок російських обстрілів Сумщини загинули три людини, серед них дитина

Ще троє людей були поранені.

Сьогодні, 28 листопада, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли Сумської області, було зафіксовано 106 вибухів.

Зокрема, по Середино-Будській громаді завдали ударів з мінометів, артилерії та РСЗВ. Внаслідок обстрілів загинули три людини, серед 7-річна дівчинка. Вона від отриманих травм померла в лікарні. Ще троє людей були поранені.

По Краснопільській та Великописарівській громадам вдарили з мінометів та артилерії.

Крім того, Свеську, Есманську та Хотінську громади російська армія атакувала з мінометів, а Білопільську - з артилерії.

Юнаківську громаду російські окупанти обстріляли з мінометів, артилерії, а також скинули з БпЛА вибухові пристрої.

Нагадаємо, зранку окупанти вдарили по Нікополю. Артилерійський снаряд поцілив по п’ятиповерхівці. Загинув 63-річний чоловік, постраждали дві жінки – 65 та 63 років.