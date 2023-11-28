Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Їжу для військових продавали у магазинах і ресторанах: у Київській області на оборудці викрили посадовців військової частини
Їжу для військових продавали у магазинах і ресторанах: у Київській області на оборудці викрили посадовців військової частини
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
Казус Арахамії
Казус Арахамії
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
«Наполеон»: не торт
«Наполеон»: не торт
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російських обстрілів Сумщини загинули три людини, серед них дитина

Ще троє людей були поранені.

Внаслідок російських обстрілів Сумщини загинули три людини, серед них дитина
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 28 листопада, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська та Свеська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА

Всього протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли Сумської області, було зафіксовано 106 вибухів. 

Зокрема, по Середино-Будській громаді завдали ударів з мінометів, артилерії та РСЗВ. Внаслідок обстрілів загинули три людини, серед 7-річна дівчинка. Вона від отриманих травм померла в лікарні. Ще троє людей були поранені.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

По Краснопільській та Великописарівській громадам вдарили з мінометів та артилерії.

Крім того, Свеську, Есманську та Хотінську громади російська армія атакувала з мінометів, а Білопільську - з артилерії.

Юнаківську громаду російські окупанти обстріляли з мінометів, артилерії, а також скинули з БпЛА вибухові пристрої.

Нагадаємо, зранку окупанти вдарили по Нікополю. Артилерійський снаряд поцілив по п’ятиповерхівці. Загинув 63-річний чоловік, постраждали дві жінки – 65 та 63 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies