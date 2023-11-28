Зранку окупанти поцілили артилерією по п’ятиповерхівці у Нікополі, є загиблий та постраждалі (доповнено)

Постраждали дві жінки – 65 та 63 років.

Зранку окупанти вдарили по Нікополю. Артилерійський снаряд поцілив по п’ятиповерхівці.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загинув 63-річний чоловік. Постраждали дві жінки – 65 та 63 років.

Лисак зазначив, що під завалами можуть бути люди.

Доповнено, 12:03. Пізніше ДСНС повідомило, що обстежило пошкоджені квартири. На щастя, більше потерпілих не виявлено.

Нагадаємо, також сьогодні вранці росіяни завдали ракетного удару по підприємству в Запоріжжі. Попередньо одна людина дістала поранення.