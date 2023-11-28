Мінцифри запустило мапу, де можна перевірити готовність інтернет-провайдера до блекаутів

Мінцифри разом з ЛУН Місто створили мапу, де можна перевірити, чи готовий інтернет-провайдер до можливих знеструмлень, або знайти найближчого підготовленого й подати заявку на підключення.

Про це повідомляє сайт урядового порталу.

Це дасть змогу українцям краще підготуватися до зими й навіть в умовах блекаутів залишатися на зв’язку, працювати та вчитися онлайн.

Зараз мапа доступна для жителів Києва. Є плани масштабувати її на інші великі міста України, щоб кожен міг залишатися онлайн до 72 годин навіть в умовах відключень електрики.

На мапі можна:

перевірити готовність вашого провайдера до відключень електрики;

знайти найближчих провайдерів, які забезпечують інтернет від 4 до 72 годин;

дізнатися вартість підключення та щомісячну абонплату за інтернет-послуги;

звернутися до провайдера та подати заявку на підключення до інтернету, стійкого до знеструмлень.

Крім того, користувачі можуть залишити фідбек та вказати, чи доступний інтернет від їхнього провайдера під час відключень.

Нагадаємо, на 96 залізничних вокзалах по всій Україні почали роботу пункти незламності. Тут є все найнеобхідніше, що може знадобитися під час блекауту.