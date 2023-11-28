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Мінцифри запустило мапу, де можна перевірити готовність інтернет-провайдера до блекаутів

Наразі мапа доступна тільки для мешканців столиці.

Мінцифри запустило мапу, де можна перевірити готовність інтернет-провайдера до блекаутів
Фото: Depositphotos/shock

Мінцифри разом з ЛУН Місто створили мапу, де можна перевірити, чи готовий інтернет-провайдер до можливих знеструмлень, або знайти найближчого підготовленого й подати заявку на підключення.

Про це повідомляє сайт урядового порталу.

Це дасть змогу українцям краще підготуватися до зими й навіть в умовах блекаутів залишатися на зв’язку, працювати та вчитися онлайн.

Зараз мапа доступна для жителів Києва. Є плани масштабувати її на інші великі міста України, щоб кожен міг залишатися онлайн до 72 годин навіть в умовах відключень електрики.

На мапі можна:

  • перевірити готовність вашого провайдера до відключень електрики;
  • знайти найближчих провайдерів, які забезпечують інтернет від 4 до 72 годин;
  • дізнатися вартість підключення та щомісячну абонплату за інтернет-послуги;
  • звернутися до провайдера та подати заявку на підключення до інтернету, стійкого до знеструмлень.

Крім того, користувачі можуть залишити фідбек та вказати, чи доступний інтернет від їхнього провайдера під час відключень.

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Нагадаємо, на 96 залізничних вокзалах по всій Україні почали роботу пункти незламності. Тут є все найнеобхідніше, що може знадобитися під час блекауту.

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