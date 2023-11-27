Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Казус Арахамії
Казус Арахамії
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Окупований Крим накрив сильний шторм, майже пів мільйона осіб залишилися без світла (оновлено)
Окупований Крим накрив сильний шторм, майже пів мільйона осіб залишилися без світла (оновлено)
Одещина перетворилася в ”Антарктиду”: рух транспорту паралізовано (фото)
Одещина перетворилася в ”Антарктиду”: рух транспорту паралізовано (фото)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Херсонщині без світла залишаються 34 населених пункти, – ОВА

Тривають ремонтні роботи.

На Херсонщині без світла залишаються 34 населених пункти, – ОВА
Фото: pixabay

Сьогодні після обіду енергетики відновили електропостачання у 34 населених пунктах Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ще 34 населених пункти досі залишаються без світла, з яких 8 – частково. Роботи тривають.

11 одиниць важкої техніки працювали над розчищення від снігу та ожеледиці автошляхів. Станом на зараз дороги повністю проїзні.

У громадах Херсонщини на чергуванні знаходиться 61 одиниця техніки. Вони оперативно готові стати до роботи у разі потреби.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, сьогодні станом на 13:00 через негоду в Україні без електропостачання залишалися 1 638 населених пунктів у 17 областях. Найскладніша ситуація була в Одеській,  Миколаївській, Дніпропетровській, Київській областях.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies