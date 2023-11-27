На Херсонщині без світла залишаються 34 населених пункти, – ОВА

Сьогодні після обіду енергетики відновили електропостачання у 34 населених пунктах Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ще 34 населених пункти досі залишаються без світла, з яких 8 – частково. Роботи тривають.

11 одиниць важкої техніки працювали над розчищення від снігу та ожеледиці автошляхів. Станом на зараз дороги повністю проїзні.

У громадах Херсонщини на чергуванні знаходиться 61 одиниця техніки. Вони оперативно готові стати до роботи у разі потреби.

Нагадаємо, сьогодні станом на 13:00 через негоду в Україні без електропостачання залишалися 1 638 населених пунктів у 17 областях. Найскладніша ситуація була в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Київській областях.