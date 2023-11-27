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На Київщині без світла залишаються 22 тисячі родин

В ремонті ще 29 повітряних ліній та 711 трансформаторних підстанцій. 

На Київщині без світла залишаються 22 тисячі родин
Фото: Одеська ОВА

Внаслідок негоди у Київській області без електропостачання залишаються 22 тисячі домівок. Досі в ремонті перебувають 29 повітряних ліній та 711 трансформаторних підстанцій.  Про це повідомили у "ДТЕК Київські регіональні мережі".

"Станом на 16:30 залишаються в ремонті ще 29 повітряних ліній, 711 трансформаторних підстанцій. Без світла поки ще 22 тисячі домівок. Мобілізовані всі сили та спецтехніка, щоб у максимально стислі терміни відновлювати електропостачання", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що за день енергетики відновили роботу 35 ліній, 709 трансформаторних підстанцій, повернули світло до 26 317 осель.

Нагадаємо, досі знеструмленими залишаються понад 1600 осель у 17 областях УКраїни внаслідок негоди.

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